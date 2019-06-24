Путин: план поставок товаров военного назначения за рубеж в 2018 году перевыполнен на 2%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о перевыполнении плана поставок товаров военного назначения за рубеж в 2018 году на 2%.

"Сразу хотел бы отметить, что благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%", - сказал российский лидер, открывая заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами.

Президент подчеркнул, что финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке в $16 млрд. При этом он обратил внимание, что в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется.

Путин привел данные, согласно которым валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения - почти $54 млрд. Таким образом, по его словам, Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.