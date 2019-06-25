Посетители "Армии-2019" смогут побыть саперами с помощью специального тренажера

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Гости Международного военно-технического форума "Армия-2019" смогут попробовать стать пожарными или саперами при помощи нового тренажера виртуальной реальности от холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

Как рассказали в пресс-службе холдинга, тренажер на основе технологии виртуальной реальности может быть адаптирован для обучения практически любой профессии - летчика, космонавта, инженера и многих других.

"Программное обеспечение позволяет воссоздать в виртуальной среде конкретную ситуацию и отработать алгоритмы ее разрешения в приближенной к реальности обстановке", - сказал представитель "Росэлектроники".

Посетители форума могут попробовать "обезвредить" взрывное устройство, заложенное в вагоне метро. В симуляторе смоделированы реальные инструменты саперов, даются инструкции, а программное обеспечение отслеживает последовательность и точность действий пользователя в рамках виртуального сценария.

Решение на основе технологии виртуальной реальности позволяет освоить навыки работы в экстремальных условиях без риска для жизни и может стать важным дополнительным инструментом обучения представителей опасных профессий. Для обучения сложным моторным навыкам тренажер может быть интегрирован с "умным" костюмом с обратной тактильной связью, чтобы человеку передавались импульсы, имитирующие различные тактильные ощущения: жара, удары, отдача от огнестрельного оружия.

Тренажеры виртуальной реальности разработаны в АО "НПП "Исток" имени А. И. Шокина" (входит в "Росэлектронику").

"Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.