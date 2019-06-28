Военно-технический форум "Армия-2019" открылся в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Двухдневный военно-технический форум "Армия-2019" начался на аэродроме Восточный в Бурятии.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"Открыли торжественное мероприятие врио командующего 36-й армии генерал-майор Валерий Солодчук и глава республики Алексей Цыденов. В ходе форума будет представлена уникальная возможность увидеть около 30 единиц современных образцов вооружения и военной техники, состоящих на вооружении ВВО", - отметили в пресс-службе.
Все желающие смогут увидеть оперативно-тактический комплекс "Искандер", станцию радиопомех "Ртуть -БМ", зенитные ракетные комплексы "Тор-М-2У", "Бук-М2", бронеавтомобиль "Тигр", тяжелую огнеметную систему "Буратино", а также станцию обнаружения и целеуказания "Купол" и многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10".
"На аэродроме организован показ авиационной техники, техники ДОСААФ, продукции приборостроительного завода, образцов стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения", - добавили в ВВО.
Ранее сообщалось, что одной из особенностей форума "Армия-2019" в Улан-Удэ станет исполнение так называемого "танкового вальса" военнослужащими танкового соединения ВВО на бронированных машинах Т-72Б.
Для гостей форума запланирован демонстрационный показ возможностей разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих десантно-штурмового соединения, развертывание наземных станций противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также демонстрационные полеты авиатехники Улан-Удэнского авиазавода.
"Во время форума будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни - всего 2 тыс. порций", - добавили в пресс-службе ВВО.