Военно-технический форум "Армия-2019" открылся в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 28 июня. /ТАСС/. Двухдневный военно-технический форум "Армия-2019" начался на аэродроме Восточный в Бурятии.

ТАСС рассказывает о самом мощном ракетном комплексе Сухопутных войск России

"Искандер-М". Как за каменной стеной

"Искандер-М". Как за каменной стеной ТАСС рассказывает о самом мощном ракетном комплексе Сухопутных войск России

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Открыли торжественное мероприятие врио командующего 36-й армии генерал-майор Валерий Солодчук и глава республики Алексей Цыденов. В ходе форума будет представлена уникальная возможность увидеть около 30 единиц современных образцов вооружения и военной техники, состоящих на вооружении ВВО", - отметили в пресс-службе.

Все желающие смогут увидеть оперативно-тактический комплекс "Искандер", станцию радиопомех "Ртуть -БМ", зенитные ракетные комплексы "Тор-М-2У", "Бук-М2", бронеавтомобиль "Тигр", тяжелую огнеметную систему "Буратино", а также станцию обнаружения и целеуказания "Купол" и многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10".

"На аэродроме организован показ авиационной техники, техники ДОСААФ, продукции приборостроительного завода, образцов стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения", - добавили в ВВО.