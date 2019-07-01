Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380 в 2020 и 2021 годах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новейшие корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2020 и 2021 годах, сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

"В августе 2019 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" будет спущен на воду для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдет в 2020 году. Корвет "Резкий" усилит флот в 2021 году. Эти корветы станут, соответственно, третьим и четвертым кораблями этого проекта на ТОФ", - сообщил Воскресенский.

Ход строительства новых корветов на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре проинспектировала в понедельник делегация ТОФ. Заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев и офицеры технического управления флота осмотрели корветы на стапеле, оценили степень их готовности и отметили, что работы идут со значительным опережением утвержденного графика.

Главную ударную мощь многоцелевых корветов проекта 20380 составляет противокорабельный ракетный комплекс "Уран".