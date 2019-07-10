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Минобороны планирует создать информационную систему о состоянии здоровья призывников

Предполагается, что эта система позволит оперативно уточнять медицинские данные призывника
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ прорабатывает возможность создания единой информационной системы для получения полноценной и достоверной информации о состоянии здоровья призывников. Об этом сообщил в среду начальник отделения Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Сергей Коробко.

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"В Министерстве обороны прорабатывается направление по формированию единой системы электронного информационного обмена с субъектами РФ по вопросам здоровья граждан ", - сказал он на заседании межведомственной комиссии в Ставрополе.

Предполагается, что информационная система позволит оперативно уточнять медицинские данные призывника, исключит возможность предоставления призывниками недостоверных сведений.

"Для понимания объективной картины о здоровье гражданина военным комиссариатом запрашивается ряд сведений из различных медицинских организаций <...> Переход современных медицинских организаций на цифровую систему документации приводит зачастую к ее отсутствию в бумажном виде, либо ее несостоятельности по содержанию", - пояснил Коробко.

По словам начальника центра, в стране в настоящее время в полной мере создана и работает система отбора, которая позволяет не допустить попадания в войска людей с высокой склонностью к общественно опасному поведению. В результате дополнительных обследований ограниченно годными к военной службе в 2018 году были признаны 2,5 тыс. человек.

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