В МО РФ сообщили, что оставшиеся части С-400 будут переданы Турции в установленные сроки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Остальные компоненты зенитных ракетных систем С-400, первые поставки которых Турции состоялись в пятницу, будут переданы Анкаре в согласованные сторонами сроки. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что реализация данной поставки выполняется в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о совершенствовании турецкой системы ПВО.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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