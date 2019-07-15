{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Российские Ту-160 провели патрулирование над Балтийском морем

Как сообщили в Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Дании, Финляндии и Швеции

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции", - сказали в ведомстве.

После выполнения задания самолеты Воздушно-космических сил России вернулись на аэродромы базирования.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проходят в строгом соответствии с Международными правилами без нарушения границ других государств.

В новость были внесены изменения (19:29 мск) - добавлены подробности.

Теги
ШвецияДанияФинляндияРоссия
Шойгу обсудил с коллегой из Франции взаимодействие по военной линии
Стороны обменялись мнениями по ситуации в кризисных регионах мира
Читать полностью