Российские Ту-160 провели патрулирование над Балтийском морем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции", - сказали в ведомстве.

После выполнения задания самолеты Воздушно-космических сил России вернулись на аэродромы базирования.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проходят в строгом соответствии с Международными правилами без нарушения границ других государств.

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