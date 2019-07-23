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Международные армейские игры

Китайские танкисты прибыли в Подмосковье на Армейские международные игры

Китайская сторона привезла четыре танка и боеприпасы, отметили в Минобороны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Танкисты из Китая со своей техникой прибыли в Таманскую мотострелковую дивизию для участия в Армейских международных играх - 2019. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

"В Таманскую мотострелковую дивизию прибыл эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая для участия в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр - 2019. Эшелон преодолел более 5 тыс. км по железной дороге от станции Забайкальск до станции Селятино", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что китайская сторона привезла в Россию четыре танка и боеприпасы. Эшелон по пути следования сопровождал совместный караул из российских и китайских военных.

Все иностранные участники "Танкового биатлона" прибудут до конца недели.

Армейские международные игры - 2019 пройдут с 3 августа по 17 августа на территории 10 государств. В играх примут участие более 5 тыс. военнослужащих из 37 стран.

Теги
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