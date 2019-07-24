В Минобороны сообщили, что Россия в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия в 2018 году полностью выполнила все обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в среду сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

"В 2018 году Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства и вышла на уровни ограничений по стратегическим наступательным вооружениям, установленным договором", - сказал Познихир.

Он также добавил, что новейший российский ракетный комплекс "Авангард" подпадает под действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"До конца года будет принят на вооружение и заступит на боевое дежурство ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Учитывая, что комплекс "Авангард" оснащается межконтинентальной баллистической ракетой, к нему будут применяться все процедуры, установленные Договором о СНВ", - сказал Познихир.

СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. СНВ-3 остается в силе в течение десяти лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока новым соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.