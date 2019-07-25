Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия завершила первый этап поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"Российская сторона завершила первый этап поставки систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет поставлена в соответствии с согласованным сторонами графиками", - сообщили в ФСВТС.
Ранее в четверг Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских ЗРС С-400 в республику. В рамках первой партии было осуществлено 30 рейсов самолетов.
В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.
Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.