Делегации из более чем 50 регионов России приедут в Севастополь на празднование Дня ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Гости из более чем 50 регионов России соберутся в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота, который отметят 28 июля, сообщили ТАСС в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Ожидаются представители более чем 50 регионов России", - сказал собеседник.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, выступая на торжественном собрании в честь Дня ВМФ, уточнил, что среди гостей - делегации из Москвы, субъектов Северного Кавказа, Центральной России, Урала и других регионов. Приедут как ближайшие соседи - представители Краснодарского края и Ростовской области, так и из дальних регионов, например, Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Военно-морской флот снискал всенародную любовь и бесконечное уважение граждан за свою исключительную роль и значение, которое он занимает в обеспечении безопасности России. День ВМФ по праву перестал быть профессиональным праздником и стал всенародным. Мы знаем, что наличие мощного флота, способного решать задачи в любой точке мирового океана, гарантирует защиту интересов России в современном мире", - отметил Осипов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что День ВМФ - особый праздник для Севастополя, который является основной базой Черноморского флота. "В Севастополе День ВМФ - самый любимый, один из самых главных праздников. Не одна сотня блестящих военно-морских династий появилась в Севастополе, здесь по-другому чувствуешь, что такое патриотизм", - сказал Развожаев, поздравляя действующих военных моряков и ветеранов.

В День ВМФ в Севастополе пройдет большой праздник. Зрители смогут увидеть театрализованное представление, военные корабли, "вальс буксиров", групповой прыжок с парашютом и другое. Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над Севастопольской бухтой.