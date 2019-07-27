Минобороны обнародовало уникальные фотографии ко Дню Военно-морского флота

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ обнародовало в воскресенье в новом мультимедийном разделе на своем сайте снимки, запечатлевшие ключевые моменты из жизни известных флотоводцев, а также интересные факты, связанные с деятельностью выдающихся моряков, способствовавших становлению современного флота. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в преддверии Дня Военно-морского флота.

"В День ВМФ на сайте военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел с фотографиями, запечатлевшими наиболее интересные моменты из жизни главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок. Широкой общественности представлены как черно-белые, так и современные цветные фотоснимки из семейных альбомов, большинство из которых ранее никогда не публиковались", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что в разделе представлены, в частности, фотографии легендарного адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, отца атомного флота России адмирала Сергея Горшкова и других. Всего в нем собраны материалы о более чем 30 военных моряках.

В Минобороны подчеркнули, что, помимо фотографий, в разделе содержится интересная информация о славных страницах из истории флота. Например, о том, как отряд подводных лодок под командованием Анатолия Сорокина впервые в истории советского флота за полтора месяца прошел 25 тыс. миль в подводном положении, ни разу не всплывая на поверхность.

28 июля отмечается памятный день Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) - День Военно-морского флота РФ. Первоначально он был утвержден постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 г. как день Военно-морского флота СССР и отмечался ежегодно 24 июля, а с 1980 г. - в последнее воскресенье июля. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года (с последующими изменениями) праздник отмечается в России в последнее воскресенье июля.