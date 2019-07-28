День ВМФ во Владивостоке отметили исторической реконструкцией и инсценировкой боевых сцен

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Дальний Восток первым в стране начал отмечать День Военно-морского флота. Во Владивостоке, на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), состоялся праздник, лейтмотивом которого стало 320-летие Андреевского флага, сообщает корреспондент ТАСС.

Праздник начался, когда на Водную станцию прибыл катер, с которого на берег сошли командующий ТОФ Сергей Авакянц, губернатор Приморья Олег Кожемяко и другие почетные гости. Перед этим катер прошел вдоль парадного строя кораблей в Амурском заливе, и командующий приветствовал экипажи.

"Для жителей Приморья этот праздник имеет огромное значение. Жизнь многих из нас связана с морем, с профессией военного моряка. Жители Приморья по праву гордятся тем, что Владивосток является главной базой прославленного Тихоокеанского флота, красы и гордости военно-морских сил России. Уверен, что престиж службы на флоте и впредь будет оставаться высоким, а День ВМФ будет одним из самых значимых праздников в жизни нашей страны и Приморского края", - сказал Кожемяко, поздравляя присутствующих.

На трибунах Водной станции ТОФ, несмотря на пасмурную туманную погоду, собрались ветераны, почетные гости и жители Владивостока. Они с интересом наблюдали за происходящим на сцене, аплодируя особенно ярким эпизодам.

Историческая реконструкция

После торжественных слов и поздравлений началась историческая часть праздника. Она открылась выходом на стилизованную под корабль сцену актера в костюме Петра Первого, который прибыл на Водную станцию ТОФ на ялах со своими сподвижниками. Зрителям рассказали о реформах Петра, об истории создания российского военно-морского флота. На глазах гостей праздника Петр вручил Андреевские флаги первым командорам флота, актеры показали сцены из истории создания флота на Тихом океане и развития Владивостока.

Следующей сценой стало начало русско-японской войны и один из ее эпизодов - гибель крейсера "Рюрик", которому посвятили трогательный танец. После начала русско-японской войны крейсер участвовал в нескольких успешных операциях Владивостокского отряда крейсеров Тихоокеанской эскадры. Крейсер погиб в бою с японскими кораблями, героически сопротивляясь им. Командование Тихоокеанского флота инициировало создание памятника экипажу "Рюрика", его планируется установить на 33-м причале Владивостока.

Во время эпизода о начале Великой Отечественной войны зрителям показали сцену сборов на фронт жителей Приморья. Добровольцы присоединялись к людям в военной форме, и девушки провожали молодых людей на войну.

Парад кораблей

Следующей частью празднования стал парад боевых кораблей и эпизоды, показывающие различные аспекты флотской службы. Первыми выступили малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" и корвет "Громкий", которые инсценировали нанесение ракетного удара по кораблям условного противника. Зрители вздрагивали от громких выстрелов и аплодировали, когда "вражеские" силы были уничтожены.

Блеснул боевой выучкой спецназ ТОФ. Согласно сценарию, ему поставили задачу уничтожить береговой пункт "противника", для чего снайперы скрытно заняли позицию на возвышении, а с моря подошли группа поддержки на гидроциклах и штурмовая группа на быстроходных лодках. После штурма и перестрелки командный пункт условного противника был уничтожен, что вызвало новую волну аплодисментов. Боевые сцены перемежались выступлениями флотских артистов и творческих коллективов.

Зрители смогли наблюдать за высадкой морских пехотинцев с кораблей и различные эпизоды боевых действий, в том числе, сцену боя в Сирии. В этом случае условный противник был уничтожен после динамичного боя и перестрелки, сопровождавшейся яркими эффектами - выстрелами и вспышками. В это время в море прошла процедура досмотра корабля, нарушившего границу, во время которой, согласно сценарию, завязался бой и начался пожар.

Финалом торжественной части стал выход на площадку перед сценой всех актеров, задействованных в празднике. Они держали над головой две длинные перекрещенные синие ленты, изобразив таким образом большой Андреевский флаг. Вечером в городе состоится концерт и пройдет праздничный салют.