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Источник: около 100 военных второго китайского полка С-400 завершили обучение в России

Окончание их подготовки "практически совпало по времени с началом поставки Китаю систем из второго полкового комплекта"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 100 военных Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые будут служить во втором китайском полку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", завершили обучение в России и вернулись на родину. Об этом сообщил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.

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"Около 100 военнослужащих НОАК, которые будут служить на машинах второго полка С-400, в июле текущего года завершили подготовку по эксплуатации этих систем в одном из учебных центров российского военного ведомства и вернулись на родину", - сказал собеседник агентства, напомнив, что их обучение началось в марте.

Он отметил, что окончание подготовки китайских военных "практически совпало по времени с началом поставки Китаю систем из второго полкового комплекта".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Как сообщил 24 июля ТАСС другой военно-дипломатический источник, Россия начала перевозку в Китай морским транспортом второго полкового комплекта С-400. Всего для этого планируется задействовать не менее трех судов.

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан в 2014 году на два полка. Поставка первого полка была завершена весной 2018 года. Республика успешно испытала машины из состава первого комплекта, уничтожив на своих полигонах две мишени - аэродинамическую и баллистическую.

В новость были внесены изменения (08:10 мск) - добавлены подробности.

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