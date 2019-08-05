Дамаск за сутки взял под контроль четыре населенных пункта в Дэйр-эз-Зоре

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписано в Сирии за прошедшие сутки, под контроль правительства страны перешли четыре населенных пункта в провинции Дейр-эз-Зор с численностью жителей около 18,5 тыс. человек, сообщается в понедельник в бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий: населенные пункты Западный Дибан с численностью населения около 5 тыс. человек, Восточный Дибан с численностью населения около 7 тыс. человек, Южный Дибан с численностью населения около 5 тыс. человек и Эль-Кишма с численностью населения около 1,5 тыс. человек в провинции Дейр-Эз-Зор", - говорится в бюллетене.

В результате количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составило 2547.

По данным Центра примирения, за прошедшие сутки российские наблюдатели совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировали 20 фактов открытия огня в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта нарушения режима боевых действий в провинциях Хама и Идлиб.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".