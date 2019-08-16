Команда РФ заняла первое место по итогам конкурса "Аварийный район" на Армейских играх

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Команда России победила по итогам профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район", который проходил на базе межвидового учебного центра в Сергиевом Посаде Московской области в рамках Армейских международных игр - 2019. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Первое место по итогам трех этапов конкурса завоевала команда 12-го Главного управления Минобороны РФ, второе место - команда Росатома, третье - команда военнослужащих Вьетнама", - отмечается в сообщении.

В ходе трех этапов состязания участники тушили очаги пожаров, оборудовали проходы в завалах, преодолевали препятствия огненно-штурмовой полосы в условиях задымления, извлекали "пострадавших", вели огонь из штатного оружия. В конкурсе военнослужащих аварийно-спасательных подразделений участвовали команды из Вьетнама, Анголы, Южно-Африканской Республики, а также сборные от Росатома, МЧС РФ, Тихоокеанского и Северного флотов, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. Всего проводятся 32 конкурса на территории 10 стран. В играх принимают участие более 200 команд, в состав которых вошли свыше 5 тыс. военных.