Команда России лидирует по итогам соревнований "АрМи-2019"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российская команда лидирует в общем зачете Армейских международных игр - 2019 ("АрМи-2019"). Об этом в субботу сообщает Министерство обороны России со ссылкой на главного судью Игр генерал-майора Андрея Перязева.

"По итогам проведенных соревнований, без учета финального заезда на конкурсе "Танковый биатлон", в общем зачете лидирует Россия", - приводит Минобороны слова Перязева.

Согласно сообщению, российская команда также лидирует и в конкурсе "Танковый биатлон". На данный момент второе место в общем зачете занимает команда Китая, третье - команда Казахстана.

Отмечается, что в этом году участники соревнований поставили более 70 рекордов, а впервые в Играх приняли участие команды девяти стран: Абхазии, Иордании, Камбоджи, Конго, Кубы, Мали, Мозамбика, Шри-Ланки и Южной Осетии.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - проходят V Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.