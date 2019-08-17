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АрМИ-2019

Шойгу считает, что АрМИ стали площадкой для соревнований как военных, так и конструкторов

Министр обороны России также отметил, что игры - это возможность показать свою технику и посмотреть на технику других стран

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Армейские международные игры (АрМИ) стали площадкой для соревнований конструкторских бюро и технологов. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью, фрагмент которого был показан в субботу на телеканале "Россия-1".

"Мы уже вышли на состязания конструкторских бюро, технологий, здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть. То есть огромный объем. На каждом состязании что-то выявляется", - сказал Шойгу.

По его словам, в будущем в программу соревнований планируется добавить ночные стрельбы. "Во всяком случае, все участники без исключения очень этого ждут", - отметил министр.

Он подчеркнул, игры - это возможность показать свою технику и посмотреть на технику других стран.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрМИ-2019
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