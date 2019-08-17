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АрМИ-2019

Россия и Мьянма будут наращивать военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн обсудили актуальные вопросы сотрудничества

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн договорились наращивать многоплановое сотрудничество по линии военных ведомств двух стран на встрече, которая прошла в рамках Армейских международных игр, сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, "в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также перспективы их дальнейшего развития".

"Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран", - сказали в Минобороны.

В министерстве отметили, что глава российского военного ведомства выразил признательность мьянманскому коллеге за личное участие в церемонии закрытия Армейских международных игр - 2019.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияМьянмаАрМИ-2019
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