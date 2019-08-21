Салютом и плац-концертом в Петербурге отметят 155-летие Западного военного округа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Плац-концерт, выступление военного оркестра и церемония развода роты почетного караула пройдут 22 августа на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в честь 155-летия Западного военного округа (ЗВО). Торжества завершатся артиллерийским салютом, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

Торжества начнутся утром с плац-концерта и выступления военного оркестра. "Рота почетного караула Западного военного округа проведет церемонию развода и плац-концерт. После полуденного выстрела ритуал откроет военный оркестр штаба ЗВО, который исполнит военные марши различных эпох. Знаменная группа продемонстрирует государственный флаг Российской Федерации, знамя Вооруженных сил РФ и боевое знамя Западного военного округа", - говорится сообщении.

Во время плац-концерта военнослужащие в парадной форме продемонстрируют строевые приемы с оружием - самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года, специально модернизированными для роты ЗВО.

Завершатся торжественные мероприятия вечером праздничным салютом. "В 22:00 мск расположенные на набережной у Петропавловской крепости расчеты 12 орудий Д-44 в течение 10 минут произведут 30 артиллерийских залпов. Одновременно с этим операторы салютных установок на базе "Камаза" выпустят около 3 тыс. фейерверочных изделий", - отметили в пресс-службе.

Для посетителей торжественных мероприятий на территории Петропавловской крепости будет работать мобильный пункт отбора на военную службу. "Инструкторы пункта отбора проконсультируют всех желающих об условиях прохождения военной службы, вакантных должностях в соединениях и воинских частях Западного военного округа, требованиях к кандидатам и необходимых документах. Жители Северной столицы получат возможность пройти тестирование и сдать нормативы физподготовки", - отметили в ЗВО.

Западный военный округ ведет свою историю с августа 1864 года, когда были образованы военно-окружные управления. Округ также является правопреемником Ленинградского и Московского военных округов, объединенных в 2010 году. В состав округа входят силы на территории 26 субъектов РФ, в том числе Балтийский флот, танковая армия, Ленинградская армия ВВС и ПВО. На вооружении сил округа имеются танки Т-90, Т-72Б3М, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", многоцелевые самолеты Су-35С и другие виды современного вооружения.