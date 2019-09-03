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Шойгу провел переговоры с министром вооруженных сил Франции перед ее визитом в Москву

Главы ведомств предварительно обменялись мнениями по широкому спектру региональных проблем

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел во вторник телефонные переговоры с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли в преддверии ее визита в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С целью подготовки российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности (в формате "2 + 2") 3 сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - сообщили в ведомстве.

Министры предварительно обменялись мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия.

"Обсуждение будет продолжено в Москве 9 сентября", - отметили в министерстве.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФранция
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