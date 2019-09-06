Российские вертолеты вылетели для встречи "Союза МС-14" с роботом "Федором" на борту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Авиационная группа Центрального военного округа, задействованная в поисково-спасательной операции в связи с возвращением на Землю корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, вылетела в пятницу из аэропорта Жезказгана к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 вылетели из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана. Летчики доставят специалистов Росавиации и РКК "Энергия", а также необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 146 км юго-восточнее Жезказгана. Координаты капсулы передаст самолет Ан-26, который засечет сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате", - говорится в сообщении.

Посадка планируется 7 сентября в 00:34 мск. "Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге", - добавили в округе.

3 сентября пресс-служба округа сообщала, что поисково-спасательная группа передислоцирована из Челябинской области в Казахастан и приступила к обеспечению посадки космического корабля "Союз МС-14" в Казахстане. В состав группы входят восемь вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, 20 единиц автомобильной техники, пять из которых - поисково-эвакуационные машины "Синяя птица", а также 130 военнослужащих.

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.

О роботе

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что робот в будущем может быть использован для работы в открытом космосе, но для этого "произойдет реконфигурация этой платформы, будут установлены электронно-компонентные базы космического назначения", способные выдерживать соответствующие нагрузки. Гендиректор госкорпорации предположил, что андроид для этих целей может быть создан через два-четыре года.