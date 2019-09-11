Ракетные комплексы "Тополь" отработают выход из-под удара противника в Кировской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Юрьянское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированное в Кировской области, приступило к комплексной проверке, в ходе которой части, оснащенные ракетными комплексами "Тополь", проведут командно-штабное учение. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ходе учения будут решаться задачи маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов условного противника, а также противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, кроме того, оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

В маневрах примут участие около 2 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники. "Основная цель учения - совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществления всех видов обеспечения", - отмечают в оборонном ведомстве.