Китайские летчики на своих самолетах поразят цели под Оренбургом на учениях "Центр-2019"

ТАСС, 19 сентября. Летчики ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах J-11, JH-7A и дальних бомбардировщиках H-6K отработают уничтожение наземных целей на военном полигоне под Оренбургом в рамках учений "Центр-2019". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Летчики ВВС Китая выполнят задачи по применению авиационных средств поражения по наземным целям на истребителях J-11, истребителях-бомбардировщиках JH-7A, дальних бомбардировщиках H-6K, вертолетах Z-10, а также выполнят десантирование грузов с самолетов Y-9 и Ил-76", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что полеты будут выполняться с аэродрома Оренбург-2. Всего в этом эпизоде учений примут участие 23 китайских экипажа.

Китайские истребители J-11 - выпускаемый по лицензии вариант Су-27, а бомбардировщики H-6K - модификация скопированного советского Ту-16.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Всего в маневрах принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.