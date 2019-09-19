Военнослужащие восьми стран разгромят условного противника на учениях под Оренбургом

ТАСС, 20 сентября. Воинские формирования вооруженных сил России при поддержке воинских контингентов из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отработают отражение наступления и нанесение огневого поражения условному противнику в рамках учений "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Минобороны.

"20 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", - говорится в сообщении.

Основные задачи будут выполняться, основываясь на опыте, полученном во время боевых действий в Сирии. От РФ в эпизоде учений примут участие группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, авиация, соединения сухопутных войск, ВДВ, войск специального назначения, инженерных и железнодорожных войск, РХБЗ, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В основном этапе примут участие более 2 тыс. иностранных военнослужащих, в том числе мотострелки, танкисты, артиллеристы, подразделения ВДВ, сухопутных войск. Также в учении задействовуют 28 самолетов и вертолетов Китая.

Сценарий учений

Во время начального этапа мотострелки сорвут наступление условного противника путем вовлечения его в "огневой мешок". Для этих целей российские военнослужащие вместе с подразделениями Казахстана отойдут к заранее подготовленному оборонительному рубежу.

В пресс-службе уточнили, что отход подразделений обеспечат "танковые подразделения 21-й отдельной мотострелковой бригады, противотанковый резерв 385-й артиллерийской бригады, сводный огнеметный батальон тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во взаимодействии с подразделением вооруженных сил Республики Пакистан. При этом нападения условного противника с воздуха будут отражаться средствами ПВО.

Поражение выдвигающимся резервам и средствам ПВО условного противника нанесут самолеты дальней (Ту-22М3) и оперативно-тактической авиации (Су-34, Су-35С и Су-25СМ). Они будут действовать совместно с китайскими самолетами Хун-6, Цзянь-11 и Джи-Аш-7А. Огневое поражение нанесут артиллерийские подразделения РФ и Народно-освободительной армии Китая. В ходе нанесения ударов планируется применить БЛА "Орлан-10", КРУС "Стрелец", Су-24МР.

В ходе следующего эпизода, пояснили в военном ведомстве, двумя ракетами "Искандер-М" будут нанесены удары "по передовым командным пунктам, позициям артиллерии и вторым эшелонам условного противника". В свою очередь средства ПВО отразят зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", ПЗРК "Игла" удары крылатых ракет и ударных беспилотников. Параллельно прорвавшиеся бандгруппы будут блокированы подразделениями ВС Таджикистана и Узбекистана.

Высадка десанта

На следующем этапе будет задействован оперативный и тактический десант. Высадку штурмовых групп 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск обеспечат 12 вертолетов Ми-24 и 28 Ми-8АМТШ. Она будет осуществляться как посадочным, так и беспарашютным способом. В задачи бригады войдет захват и удержание рубежа.

Главные силы десанта будут перенесены вертолетами Ми-8АМТШ и Ми-26. Они также доставят гаубицы Д-30, платформы с различными грузами, 120-миллиметровые минометы, автомобили "Пикап" и другую технику. Поддержку десанту окажут ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор".

Также личный состав и военная техника 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ будут доставлены к рубежу для овладения им и предотвращения обхода условным противником обороняющихся войск. В группы прикрытия, которые высадятся низко-высотным способом, войдут военнослужащие из РФ и Индии.

Наступление

Следующий эпизод включит в себя наступление на обороняющегося условного противника. В пресс-службе отметили, что "для проделывания проходов в установленных минно-взрывных заграждениях тактические группы штурма и разграждения применят специальные робототехнические комплексы разминирования". Среди них "Уран-6", "Уран-9" и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 "Метеорит".

Огневую поддержку в наступлении окажет артиллерия. Также прикрытие войск обеспечат тактический воздушный десант на вертолетах Ми-8 и ударные вертолеты Ми-24.

В завершение эпизода учений подразделения тылового и технического обеспечения "осуществят подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя".