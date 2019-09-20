Вертолеты впервые перебросили гаубицы Д-30 на внешней подвеске на учениях "Центр-2019"

ТАСС, 20 сентября. Экипажи вертолетов Ми-8 Центрального военного округа впервые перебросили батареи 122-мм гаубиц Д-30 и боеприпасы на внешней подвеске в рамках основного розыгрыша стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Данный эпизод учений происходит на полигоне Донгуз в Оренбургской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Благодаря транспортировке вертолетами, расчеты орудий Д-30 десантировались сразу на огневую позицию, что позволило сократить время на подготовку к стрельбе и выполнение огневых задач", - говорится в сообщении.

Перемещение орудий Д-30 на внешней подвеске с помощью вертолетов Ми-8 осуществлялось впервые, что позволило перебросить артиллерийские подразделения в кратчайшие сроки в разных направлениях. "Это увеличило маневренные возможности артиллерийских подразделений, в том числе в горных районах и районах без развитой дорожной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" перебросили автомобили УАЗ в рамках розыгрыша практических действий основного этапа учений "Центр-2019" на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Всего в маневрах принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.