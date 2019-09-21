Крупные учения морпехов прошли в Крыму

ТАСС, 21 сентября. Более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Мираж" и большой десантный корабль "Орск", в также береговые противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал" и "Берег" были задействованы в учениях в Крыму. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"В учениях было задействовано 12 кораблей и судов обеспечения флота, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Мираж", большой десантный корабль "Орск" и морские тральщики", - сказал Рулев.

По его словам, в бригадных учениях на крымском полигоне Опук приняли участие около 3 тыс. военнослужащих. Он рассказал, что в учениях задействовали около 300 единиц военной и специальной техники, включая противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал", "Берег", 30 самолетов и вертолетов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота. Кроме того, в учениях приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В рамках учений подразделения морской пехоты под прикрытием армейской авиации высадились на необорудованный участок побережья с большего десантного корабля, после боя заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.