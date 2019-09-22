Шойгу сообщил, что крылатую ракету "Калибр" доработали по итогам применения в Сирии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российскую крылатую ракету "Калибр" доработали по итогам применения в Сирии. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

Министр отметил, что поручение на доработку характеристик "Калибра" дал президент России Владимир Путин.

Глава Минобороны пояснил, что раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету "Калибр" "требовалось столько времени, что цель могла уйти". "Сегодня время загрузки полетного задания в "Калибр" уменьшилось, подчеркну, кратно. И эта работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно", - сказал министр.

Он добавил, что всего около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, ранее считавшихся перспективными, были сняты с производства и с вооружения.