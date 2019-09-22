Шойгу назвал главной угрозой для РФ и других стран убежденность США в своем превосходстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Уверенность США в собственном превосходстве может привести к не самым разумным идеям, что является главной угрозой для России и других стран. Такое мнение высказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России", - отметил Шойгу в интервью изданию "Московский комсомолец".

При этом осознание собственной уязвимости и заинтересованность в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности "заставляет тебя включать голову", считает глава военного ведомства. Он также подчеркнул, что количество угроз для России не становится меньше. В то же время Шойгу выразил надежду на то, что "о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит".

По его словам, сейчас на первый план вышли вопросы обеспечения информационной безопасности, потому что "при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением".