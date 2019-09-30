В России отмечают День Сухопутных войск

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские Сухопутные войска отмечают 1 октября 469-летие с момента создания первого постоянного войска (стрелецких полков) и издания соответствующего указа Ивана Грозного.

"В 2019 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволит довести долю обеспеченности современными образцами до 60%. Танковые и мотострелковые подразделения оснащаются современными танками Т-72Б3М и Т-90М, модернизированными боевыми машинами пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортерами БТР-82А", - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что по результатам стратегических учений "Центр-2019" отмечены высокая слаженность при организации действий мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими соединениями, воинскими частями и подразделениями войск, а также возросший уровень взаимодействия группировок в ходе выполнения учебно-боевых задач.

В департаменте напомнили, что подразделения войсковой ПВО оснащают зенитными ракетными системами и комплексами, которые занимают лидирующие позиции в мире - С-300В4, "Бук-МЗ", "Тор-М2", а также современными переносными зенитными ракетными комплексами "Верба". В реактивные соединения поступают системы залпового огня "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенной мощности.

День Сухопутных войск отмечают в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года.