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Арктика сегодня

В ходе дежурства в Арктике экипажи авиации ВВО доставили более 5 тыс. тонн грузов

Кроме того, на острова Врангеля и Большой Шантар доставлены подразделения экологов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ Восточного военного округа (ВВО) доставили более 5 тыс. тонн грузов в отдаленные гарнизоны в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВВО.

"Полеты осуществляются в рамках круглогодичного дежурства в северных и труднодоступных районах Дальнего Востока. Всего с начала года военные летчики доставили более 5 тыс. тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО в Анадыре, острове Врангеля и мысе Шмидта", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, авиация выполняет ротацию военных, которые несут боевое дежурство в подразделениях округа, дислоцированных в арктической зоне. Также вертолетчики доставили экологические подразделения на острова Врангеля и Большой Шантар и обратно.

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