Путин подписал указ об осеннем призыве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву. Документ опубликован на сайте Кремля.

На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом.

Президент также постановил уволить с военной службы солдат, сержантов и старшин, матросов, у которых истек срок военной службы по призыву.

Весной в Вооруженные силы РФ было призвано 135 тыс. человек.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщал журналистам, что призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Генерал отметил, что педагогические работники осенью традиционно призываться не будут, так как призываются один раз в год - с 1 мая по 15 июля. Он также добавил, что граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.

Традиционно в рамках призывных кампаний Минобороны РФ на сборных пунктах молодых людей обеспечивают военной формой и несессерами, горячим питанием. Призывники во время предыдущих кампаний обязательно проходили психологическое тестирование, в призывные комиссии включались представители общественных организаций, на заседаниях комиссий присутствовали родители молодых людей. Призыв в российскую армию предусматривает ограниченный набор в научные и спортивные роты, прохождение альтернативной службы.