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Арктика сегодня

Военные очистили свыше 113 тыс. кв. километров загрязненной территории в Арктике

В соответствии с дорожной картой работы велись на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, в районе аэродрома Алы-кель, отметил министр обороны России Сергей Шойгу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие очистили более 113 тыс. кв. километров загрязненных арктических территорий в ходе работ по устранению последствий экологического ущерба региону. Об этом заявил во вторник в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши военнослужащие блестяще справились с поставленной задачей. Очищено свыше 113 тысяч квадратных километров загрязненной территории", - сказал министр .

Шойгу напомнил, что военные были привлечены к работам по указанию верховного главнокомандующего в 2014 году. "В соответствии с дорожной картой работы велись на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, в районе аэродрома Алы-кель", - уточнил министр и добавил, что Минобороны наметит дальнейшие шаги по улучшению в Арктике экологической обстановки.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрктика сегодня
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