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Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Таиланд

Отряд вышел из Владивостока в дальний трехмесячный поход 1 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Визит кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в Таиланд завершился. Суда приняли там участие в двусторонних учениях, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Сегодня отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" под флагом командира соединения надводных кораблей ТОФ капитана 1-го ранга Александра Шварца завершил деловой заход в главную военно-морскую базу (ГВМБ) Королевства Таиланд - Саттахип, куда прибыл 17 октября", - говорится в распространенном релизе.

Во время стоянки старший на походе и командиры российских кораблей нанесли визит вежливости командующему базой Саттахип, моряки ТОФ побывали на авианосце ВМС Таиланда "Чакри Нарубет" и поучаствовали в товарищеских соревнованиях по футболу. Крейсер "Варяг" открыли для посещения жителями и гостями Паттайи.

После выхода из порта корабли ТОФ и ВМС Королевства Таиланд провели двустороннее учение типа PASSEX, в ходе которого военные отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

В настоящее время отряд ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отряд вышел из Владивостока в дальний трехмесячный поход 1 октября.

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