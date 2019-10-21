Минобороны опровергло информацию о пуске "Калибров" не с первого раза на учениях "Гром"

"Информация, опубликованная РБК о якобы взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" является глупостью от начала до конца. Старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме", - сообщили в российском военном ведомстве.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Информация о пуске крылатых ракет "Калибр" корабельного базирования не с первого раза в ходе учений "Гром-2019" не соответствует действительности. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Наконец, ракетный корабль "Татарстан", о котором упоминает РБК, никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Поэтому в принципе не мог их запускать", - добавили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что пуски ракет фиксировались средствами объективного контроля в режиме реального времени и впоследствии были продемонстрированы на центральных телеканалах как российской, так и зарубежной аудиториям. Кроме того, ответили в военном ведомстве, проверка технических агрегатов или отдельных систем оружия проводится в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности, а не во время учения стратегического масштаба.

"Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения СКШУ "Гром-2019" в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов", - отметили в Минобороны.

Ранее в РБК сообщили, что в ходе стратегических командно-штабных учений "Гром-2019", на которых присутствовал президент Владимир Путин, тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску ракеты "Калибр" с "около трех часов до 15 минут". По словам источника издания, после первой команды на пуск "Калибры" якобы не стартовали.

Учения "Гром-2019"

Учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября, в них участвовали около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

17 октября в ходе эпизода учений под руководством президента РФ Владимира Путина были выполнены запуски баллистических ракет. Как сообщали в Минобороны, из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии, в свою очередь, произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

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