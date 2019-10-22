Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Рособоронэкспорте" отметили рост интереса зарубежных спецслужб к стрелковому оружию РФ

В компании отметили, что "Рособоронэкспорт" готов вести переговоры о поставках изделий военного, двойного и гражданского назначения заинтересованным иностранным заказчикам

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Представители силовых служб стран-партнеров проявляют все больший интерес к российскому коммерческому стрелковому оружию. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта" по случаю открытия в Москве выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019".

"На "Интерполитехе" в этом году мы ожидаем увидеть представителей широкого ряда правоохранительных и специальных структур стран-партнеров из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и СНГ. Здесь они имеют прекрасную возможность вплотную ознакомиться с вооружением, техникой и программно-аппаратными решениями, предлагаемыми российскими производителями", - приводят в пресс-службе слова генерального директора компании Александра Михеева.

В компании-спецэкспортере отмечают рост интереса со стороны силовых структур партнеров к коммерческим предложениям различных модификаций карабинов "Сайга", ружьям МР-18, МР-135, МР-156, МР-27 и МР-43, пистолетам "Викинг" концерна "Калашников", винтовкам ORSIS Т-5000М, карабинам "Вепрь", патронам к ним и различным элементам обвеса, а также гражданским модификациям СВД под маркой "Тигр".

"Многие из представленных продуктов успешно применяются российскими службами правопорядка - ФСБ, полицией, Росгвардией, пограничной охраной и частными охранными структурами. "Рособоронэкспорт" готов вести переговоры о поставках изделий военного, двойного и гражданского назначения заинтересованным иностранным заказчикам на взаимовыгодных условиях", - добавил Михеев.

Всего на стенде компании представлено более 100 образцов вооружения и военной техники разработки и производства российских оборонных предприятий. Посетители также могут потренироваться в стрельбе из автомата Калашникова и самозарядного пистолета МР-446 "Викинг" на стрелковом тренажере СКАТ.

23-я международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019" проходит на ВДНХ с 22 по 25 октября. Организаторами мероприятия выступают МВД, ФСБ и Росгвардия России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Холдинг "Высокоточные комплексы" разработал новый боевой модуль в калибре 57 мм
Модуль пока нигде еще не демонстрировался
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС