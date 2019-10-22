В "Рособоронэкспорте" отметили рост интереса зарубежных спецслужб к стрелковому оружию РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Представители силовых служб стран-партнеров проявляют все больший интерес к российскому коммерческому стрелковому оружию. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта" по случаю открытия в Москве выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019".

"На "Интерполитехе" в этом году мы ожидаем увидеть представителей широкого ряда правоохранительных и специальных структур стран-партнеров из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и СНГ. Здесь они имеют прекрасную возможность вплотную ознакомиться с вооружением, техникой и программно-аппаратными решениями, предлагаемыми российскими производителями", - приводят в пресс-службе слова генерального директора компании Александра Михеева.

В компании-спецэкспортере отмечают рост интереса со стороны силовых структур партнеров к коммерческим предложениям различных модификаций карабинов "Сайга", ружьям МР-18, МР-135, МР-156, МР-27 и МР-43, пистолетам "Викинг" концерна "Калашников", винтовкам ORSIS Т-5000М, карабинам "Вепрь", патронам к ним и различным элементам обвеса, а также гражданским модификациям СВД под маркой "Тигр".

"Многие из представленных продуктов успешно применяются российскими службами правопорядка - ФСБ, полицией, Росгвардией, пограничной охраной и частными охранными структурами. "Рособоронэкспорт" готов вести переговоры о поставках изделий военного, двойного и гражданского назначения заинтересованным иностранным заказчикам на взаимовыгодных условиях", - добавил Михеев.

Всего на стенде компании представлено более 100 образцов вооружения и военной техники разработки и производства российских оборонных предприятий. Посетители также могут потренироваться в стрельбе из автомата Калашникова и самозарядного пистолета МР-446 "Викинг" на стрелковом тренажере СКАТ.

23-я международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019" проходит на ВДНХ с 22 по 25 октября. Организаторами мероприятия выступают МВД, ФСБ и Росгвардия России.