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Командующий дальней авиацией России представил руководству ВС ЮАР самолеты Ту-160

Сергей Кобылаш также рассказал об истории дальней авиации ВКС РФ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Командующий дальней авиации ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш продемонстрировал руководящему составу Вооруженных сил Южно-Африканской Республики прибывшие накануне в страну стратегические ракетоносцы Ту-160. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В ходе демонстрации авиационной техники генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал об истории дальней авиации ВКС России", - отметили в российском военном ведомстве.

Стратегические самолеты осмотрели начальник главного штаба ВС ЮАР генерал-лейтенант Вузумузи Масондо, командующий ВВС ЮАР генерал-лейтенант Фабиан Мзиманг, командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Линдиле Ям, командующий военно-морскими силами ЮАР вице-адмирал Самуэль Хлонгване и начальник военно-медицинской службы ВС ЮАР генерал-лейтенант Обрей Седибе.

Начальник главного штаба ВС ЮАР генерал-лейтенант Вузумузи Масондо поблагодарил российскую делегацию за возможность ближе познакомиться с самолетами.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику 23 октября. Самолеты совершили посадку на военно-воздушной базе Вотерклуф в непосредственной близости от столицы страны Претории. Продолжительность полета составила более 13 часов, за это время летчики ВКС России преодолели более 11 тыс. км.

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На последних этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

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