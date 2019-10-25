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Российско-сербская группировка средств ПВО создана для учений "Славянский щит - 2019"

Как сообщили в Минобороны РФ, ранее подразделения группировки провели тренировки, им предстоит заступить на боевое дежурство

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Совместная российско-сербская группировка сил и средств ПВО была сформирована в рамках проведения учений "Славянский щит" на авиабазе Батайница (Сербия). Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в пятницу.

"В рамках совместного учения на авиабазе Батайница развернута и сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее подразделения группировки провели тренировки, им предстоит заступить на боевое дежурство. Они проконтролируют воздушное пространство над Белградом, авиабазой Батайница и центральным промышленным районом Сербии.

Как уточнили в Минобороны, в ходе несения боевого дежурства совместной группировкой ПВО "будут отработаны практические действия боевых расчетов по отражению массированных авиационных ударов воздушного противника в условиях сложной помеховой обстановки".

В учениях впервые принимают участие подразделения ЗРК С-400, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". С сербской стороны будут задействованы зенитные ракетные комплексы "Нева-М1Т" и "КУБ-М".

Российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит - 2019" проходят в первый раз и состоят из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап стартовал 23 октября в Сербии и завершится во вторник.

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РоссияСербия
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