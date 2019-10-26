Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 отбыли из ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 26 октября. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 вылетели ранним утром в субботу с базы ВВС ЮАР Waterkloof, завершив первый в истории визит этих сверхзвуковых машин на юг Африки. Самолеты прибыли в Южно-Африканскую Республику в минувшую среду в составе авиаотряда ВКС России.

Заместитель командующего ВВС ЮАР генерал Мзаифани Инносент Бутелези назвал визит ракетоносцев РФ "историческим днем для ЮАР и всей Африки".

Прибытие в Южно-Африканскую Республику Ту-160 состоялось в рамках заключенного летом 1995 года министерствами обороны обеих стран соглашения о военном сотрудничестве. В авиагруппу ВКС РФ, кроме Ту-160, вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан". Визит самых мощных в современной мировой авиации ударных стратегических ракетоносцев подчеркнул тесный характер взаимодействия РФ и ЮАР, указал Мзаифани Инносент Бутелези.

Прибытие Ту-160 на юг Африки совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия - Африка. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Сочи южноафриканский лидер Сирил Рамапоса подчеркнул, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.

Во время нахождения российских военных в Южно-Африканской Республике они приняли участие в семинаре Минобороны ЮАР, посвященном военной тематике. Среди прочего на нем обсуждались вопросы ведения боевых действий, поиска и спасения.