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Российские стратегические бомбардировщики выполнили ночной полет над Индийским океаном

Самолеты вылетели с аэродрома Ватерклуф

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС РФ в рамках визита в ЮАР выполнили ночной полет над акваторией Индийского океана. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны РФ.

"В рамках международного визита авиагруппы Воздушно-космических сил в Южно-Африканскую Республику стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Индийского океана. Полет проходил в ночных условиях", - говорится в сообщении.

Российские самолеты вылетели с аэродрома Ватерклуф и прибыли в аэропорт Йоханнесбурга. "Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечают в Минобороны.

25-26 октября два российских бомбардировщика совершили визит в ЮАР в рамках заключенного летом 1995 года министерствами обороны обеих стран соглашения о военном сотрудничестве. В авиагруппу ВКС РФ, кроме Ту-160, вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

Теги
ЮАРРоссия
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