Подлодки Северного флота отрабатывают глубоководные погружения в Норвежском море

МУРМАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота (СФ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Глубоководные погружения будут выполняться экипажами атомных подводных лодок поочередно, в том числе и на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа", - говорится в сообщении.

В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика, применяемая подводниками Северного флота, уточняет пресс-служба. Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.