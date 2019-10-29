Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению

ГЮМРИ /Армения/, 29 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Армению.

"В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу [в Гюмри], где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов", - сообщила журналистам пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

По ее словам, в Ереване Шойгу проведет переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном. "Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - уточнила пресс-секретарь.

"Планируется, что министр обороны РФ будет принят высшим политическим руководством Армении", - добавила Марковская.