Шойгу поздравил сотрудников разведки с Днем военного разведчика

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. День военного разведчика, установленный указом президента России от 31 мая 2006 года, отмечается в Вооруженных силах во вторник 5 ноября. Сотрудников военной разведки поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, говорится в распространенном во вторник сообщении российского военного ведомства.

"Сегодня военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты наших национальных интересов. Ее личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу", - приводят в Минобороны слова Шойгу. Министр выразил особую признательность ветеранам военной разведки, чьи опыт и знания остаются востребованными и помогают готовить специалистов самого высокого уровня для Вооруженных сил страны.

5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Реввоенсовета Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии.

"Оно стало прообразом ныне действующего центрального органа военной разведки России - Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ), являющегося органом внешней разведки Минобороны России", - уточнили в министерстве.

"Военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует ее развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству Российской Федерации и командованию ее Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны", - пояснили в Минобороны.

Цели и задачи ведомства законодательно закреплены в Стратегии национальной безопасности России до 2020 года, федеральных законах "Об обороне" и "О внешней разведке", положении об органе внешней разведки Минобороны России.

Всего за мужество и героизм при выполнении спецзаданий по обеспечению национальной безопасности более 700 военных разведчиков удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.