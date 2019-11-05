"Русские витязи" пересядут на Су-35

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские витязи" получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщили журналистам в компании "Сухой".

"Пилотажной группе "Русские витязи" вскоре будут переданы четыре новых самолета Су-35С, построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени [Ю. А.] Гагарина компании "Сухой" <...> Все боевые крылатые машины имеют серийную комплектацию. Передача новых самолетов летчикам пилотажной группы "Русские витязи" состоится в начале ноября", - сообщили в компании.

"За время своего существования "Русские витязи" летали на Су-27, Су-30. Пришло время и наших Су-35", - процитировали в компании начальника летно-испытательной станции авиазавода Михаил Чипизубова.

Главное отличие машин пилотажной группы "Русские витязи" от строевых истребителей - фирменная расцветка в цвета государственного флага России: белый, синий и красный. По данным компании, для покраски используется глянцевая эмаль и специальные шаблоны для прорисовки деталей. Покраска одного самолета в цвета занимает 12 дней.

В марте командир группы Андрей Алексеев сообщал журналистам, что "Русские витязи" планируют пересесть на другие самолеты, но не уточнял когда это может произойти.

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

Истребители Су-35С

Су-35С (Flanker-E+, по классификации НАТО) - это глубоко модернизированный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++, созданный с применением технологий пятого поколения. Отличительными особенностями Су-35С являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой, двигатели с плазменной системой зажигания увеличенной мощности с управляемым вектором тяги.