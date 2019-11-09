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Кризис в Сирии

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование у границы с Турцией по двум маршрутам

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил о продолжении работы, направленной на невоенное разрешение конфликта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Колонна военной полиции Вооруженных сил РФ провела в субботу патрулирование на сирийско-турецкой границе по двум маршрутам, в том числе в районе города Кобани (Айн-эль-Араб). Об этом в субботу сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"9 ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Далак-Магара в провинции Алеппо и Айн-Иса - Свейдия-Кабира в провинции Эль-Хасека", - сказал он.

По словам генерала, в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат в Сирии прошло 1 ноября в районе Камышлы, второе - 5 ноября в районе Айн-эль-Араб, третье - 8 ноября между населенными пунктами Камышлы и Эль-Маликия.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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