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Курсанток Краснодарского училища летчиков начали обучать по программам боевой авиации

Ранее женщины-пилоты могли проходить службу только в транспортной авиации

КРАСНОДАР, 10 ноября /ТАСС/. Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков начали обучаться по программам управления истребительно-штурмовой авиации. Об этом в субботу журналистам сообщил начальник училища Сергей Румянцев.

Ранее женщины-пилоты могли служить только в транспортной авиации.

"В настоящий момент их девять [девушек], которые проходят вместе с мальчишками обучение в группах по изучению самолетов истребительно-штурмовой, бомбардировочной авиации. Идет их более глубокое физико-психологическое обследование, тестирование определенное. Я думаю, девять девчонок, которые изъявили желание, будут в дальнейшем обучаться летать на самолетах современной истребительно-штурмовой авиации", - сказал Румянцев.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКраснодарский край
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