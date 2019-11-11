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Глава Минобороны РФ прибыл в Каир, где встретится с президентом Египта

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир, где во вторник запланирована встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Глава Минобороны РФ также возглавит делегацию на шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщила журналистам пресс-секретарь российского военного ведомства Россияна Марковская.

"В рамках работы совместной комиссии также предусмотрена отдельная встреча с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником [Мухаммедом Ахмедом] Заки", - сказала Марковская.

По ее словам, основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества.

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