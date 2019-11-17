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Россия готова принять участие в разработке турецких истребителей

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев добавил, что этот вопрос обсуждается с партнерами
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
© Михаил Метцель/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия готова принять участие в разработке турецких истребителей поколения 4++ и пятого поколения, предложив ряд технологий. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

"Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению", - сказал Шугаев.

"С учетом имеющихся компетенций в производстве нашего самолета пятого поколения Россия могла бы поучаствовать в этом проекте: в частности, такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолета", - продолжил он.

По словам Шугаева, этот вопрос обсуждается с партнерами. "Однако делать заявления о начале предметных переговоров по вопросу создания Россией и Турцией нового самолета преждевременно", - подчеркнул глава службы.

Теги
ТурцияРоссияШугаев, Дмитрий Евгеньевич
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