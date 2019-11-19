Около 300 военных полицейских вернулись в Чечню из командировки в Сирию

ГРОЗНЫЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Батальон военной полиции торжественно встретили в Чечне после возвращения из Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации. Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

На церемонии личному составу батальона вручили ведомственные и государственные награды.