Военная полиция РФ расширяет зону патрулирования на севере Сирии

АЛЕППО /Сирия/, 21 ноября. /ТАСС/. Военная полиция Вооруженных сил РФ расширяет зону патрулирования на севере Сирии, одной из контрольных точек в патрулировании стала оставленная американскими военными база Сиррин к югу от города Кобани, сообщил журналистам в четверг офицер российской Военной полиции Сафар Сафаров.

"С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю... Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток", - сказал Сафаров.

Одна из контрольных точек - бывшая авиабаза США Сиррин. Американцы ушли отсюда совсем недавно: оставили даже работающий генератор, мебель и оргтехнику. Комендант аэродрома заявил журналистам, что в настоящее время продолжаются инженерные работы и обустройство территории для личного состава.

"Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники. Планируем разместить здесь дополнительно людей по указанию старшего командования", - сказал он.

Целой осталась и взлетно-посадочная полоса длиной 2 км. Теперь здесь базируются вертолеты ВКС России. Отсюда они будут вылетать на воздушное патрулирование северных районов Сирии. При необходимости на базе будет развернута и авиационная комендатура - колонна специальной техники прибыла из Хмеймима несколько дней назад. Для летчиков уже выделили отдельное здание.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.